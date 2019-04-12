Загитова хотела сняться с ЧМ из-за страха опозорить Россию

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале о том, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме, передает ТАСС.

Фигуристка отметила, что занятия перед мировым первенством проходили для нее тяжело.

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«Была очень сложная подготовка, наложилась проблема с прыжками. Я не хотела опозорить Россию, потому что выступаю не только за себя, но и за страну», — подчеркнула Загитова.

В итоге подопечная Этери Тутберидзе завоевала золото данного соревнования.

Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, а также чемпионка Европы в парном катании Ванесса Джеймс положительно оценили выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командой чемпионате мира.