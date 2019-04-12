Загитова хотела сняться с ЧМ из-за страха опозорить Россию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале о том, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме, передает ТАСС.
Фигуристка отметила, что занятия перед мировым первенством проходили для нее тяжело.
«Была очень сложная подготовка, наложилась проблема с прыжками. Я не хотела опозорить Россию, потому что выступаю не только за себя, но и за страну», — подчеркнула Загитова.
В итоге подопечная Этери Тутберидзе завоевала золото данного соревнования.
Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, а также чемпионка Европы в парном катании Ванесса Джеймс положительно оценили выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командой чемпионате мира.