«Ювентус» не смог обыграть «Аякс» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Туринский «Ювентус» сыграл вничью с амстердамским «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице Нидерландов, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Давид Нерес. У гостей мяч забил Криштиану Роналду.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет в Турине 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Роналду забил 125 мяч в Лиге чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
«Аякс» (Амстердам) — «Ювентус» (Турин) — 1:1
Голы: 0:1 — Роналду, 45; 1:1 — Нерес, 46.