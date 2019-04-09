Свидетельница назвала причину драки Мамаева и Кокорина с водителем

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Екатерина Бобкова, которая проходит свидетельницей по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвала причину драки футболистов с водителем, передает Sport24.

По словам свидетельницы, инцидент произошел из-за того, что одна из девушек, которые были в компании футболистов, перепутала машину Соловчука с такси и села туда. Водитель в ответ оскорбил игроков.

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«Я не помню, подходил ли кто-то из подсудимых к машине. Девушка выбежала из машины и повторяла «какой ужас». Стояли на улице Павел и Александр, и они это слышали. Водитель не вышел. И ребята начали друг с другом говорить, обидно же, когда тебя так называют. Паша пошел спросить, кого он назвал петухами.

Со стороны водителя Паша подошел. Водитель вышел из машины и начал кричать. Он говорил очень упорно.

Произошла потасовка, начавшаяся со словесной перепалки. Откуда можно видеть, кто и кого ударил? Я могу судить только по видео. Там видно, что водитель ударил первым.

Водитель убегал, а потом зачем-то остановился. Зачем? Стоит только догадываться. Мог бы дальше бежать, если ему было так страшно и неприятно. Какое он право имеет оскорблять людей?» — заявила Бобкова.

Ранее стало известно, что привезли в суд Кокорин и Мамаев.