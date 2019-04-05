Адвокат рассказала о весе Кокорина после пяти месяцев в СИЗО

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась относительно набранного веса футболиста, передает РИА «Новости».

По ее словам, футболист за время заключения сохранил прежний показатель массы тела.

«Ничего не изменило, его вес остался на прежней отметке. На фотографиях в СМИ просто выбран неудачный ракурс, который не отражает действительности. В суд была представлена медкарта Саши, вес игрока Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг», — заявила Стукалова.

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Нападающий находится за решеткой с 11 октября 2018 года. По решению суда срок ареста продлен до 25 сентября.

Ранее известный теннисист Евгений Кафельников высказался о деле Кокорина и Павла Мамаева.