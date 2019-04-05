«Милуоки» досрочно выиграл регулярный чемпионат НБА

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«Милуоки» на выезде обыграл «Филадельфию» в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 128:122. Благодаря этой победе «Милуоки» стал недосягаем для других команд, обеспечив себе бесспорное лидерство в Восточной конференции и в регулярном чемпионате. На счету команды 138 очков.

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Самым результативным игроком матча стал нападающий победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 13 подборов.

В составе проигравших трипл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 13 результативных передач оформил Джоэл Эмбиид.

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 122:128 (26:30, 32:26, 28:26, 36:46)