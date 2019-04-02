«Флорида» обыграла «Вашингтон» в НХЛ

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В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» дома победил «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 5:3.

Стоит отметить, что у гостей шайбу забросил Евгений Кузнецов, также на его счету два броска в створ и два силовых приема за 18.28 на льду.

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Что касается Александра Овечкина, то он отметился результативной передачей, показателем полезности «-2», шестью бросками и восемью силовыми приемами за 22.42.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3

13 — Ватрано (Боргстрем, Сивиур) — 1:0

23 – Юбердо — 2:0

32 – Трочек (Мэтисон, Барков) — 3:0

37 – Брауэр (Хант, Барков) — 4:0

50 – Кузнецов (Карлсон) — 4:1

56 – Бэкстрем (Овечкин, Оши) — 4:2

57 – Врана (Нисканен, Оши) — 4:3

59 – Трочек (Барков, Дадонов) — 5:3

Ранее голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой недели в НХЛ.