«Флорида» обыграла «Вашингтон» в НХЛ
В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» дома победил «Вашингтон Кэпиталз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 5:3.
Стоит отметить, что у гостей шайбу забросил Евгений Кузнецов, также на его счету два броска в створ и два силовых приема за 18.28 на льду.
Что касается Александра Овечкина, то он отметился результативной передачей, показателем полезности «-2», шестью бросками и восемью силовыми приемами за 22.42.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3
13 — Ватрано (Боргстрем, Сивиур) — 1:0
23 – Юбердо — 2:0
32 – Трочек (Мэтисон, Барков) — 3:0
37 – Брауэр (Хант, Барков) — 4:0
50 – Кузнецов (Карлсон) — 4:1
56 – Бэкстрем (Овечкин, Оши) — 4:2
57 – Врана (Нисканен, Оши) — 4:3
59 – Трочек (Барков, Дадонов) — 5:3
Ранее голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский был признан первой звездой недели в НХЛ.