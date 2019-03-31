Пилот разбившегося самолета Салы не имел права летать ночью
Дэвид Ибботсон, пилот разбившегося самолета, на борту которого был футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, не имел права летать ночью, сообщает «Советский спорт».
По информации «Би-би-си», управляющий воздушным судном был дальтоником, поэтому ему нельзя было совершать полеты в вечерние и ночные часы.
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«Способность различать красный и зеленый цвета очень важна для полетов в ночное и вечернее время», — рассказал собеседник СМИ.
Трагедия случилась 21 января при перелете из Нанта в Кардифф. Самолет пропал с радаров и затонул в Ла-Манше. В крушении также погиб нападающий французского «Нанта», который на тот момент переходил в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что «Кардифф» объяснит ФИФА нежелание платить «Нанту» за Салу.