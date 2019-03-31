Пилот разбившегося самолета Салы не имел права летать ночью

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Дэвид Ибботсон, пилот разбившегося самолета, на борту которого был футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, не имел права летать ночью, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», управляющий воздушным судном был дальтоником, поэтому ему нельзя было совершать полеты в вечерние и ночные часы.

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«Способность различать красный и зеленый цвета очень важна для полетов в ночное и вечернее время», — рассказал собеседник СМИ.

Трагедия случилась 21 января при перелете из Нанта в Кардифф. Самолет пропал с радаров и затонул в Ла-Манше. В крушении также погиб нападающий французского «Нанта», который на тот момент переходил в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что «Кардифф» объяснит ФИФА нежелание платить «Нанту» за Салу.