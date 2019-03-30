Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
«Барселона» переиграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Дерби Барселоны, прошедшее на домашней арене сине-гранатовых, завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (34) занимает 14-е место.
Ранее сообщалось, что «Леганес» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании.
Испания. Примера. 29-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Эспаньол» (Барселона) — 2:0
Голы: 1:0 — Месси, 71; 2:0 — Месси, 89.