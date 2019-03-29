Загитова рассказала о сложностях прошедшего сезона

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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о трудностях, которые она испытала после олимпийского сезона, передает «Советский спорт».

«На Олимпиаде я еще не понимала всей серьезности происходящего и не знала, насколько трудно мне придется потом. В олимпийском сезоне у меня не было проблем с прыжками. Я просто выходила на лед, делала их, и все шло легко.

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А вот после Олимпиады этот сезон получился сложным. Я уже не побеждала все время, хотя была в призерах, кроме чемпионата России, который морально меня немного подкосил», — цитирует Загитову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка отметила, что из-за того, что не все получалось на тренировках, она начинала нервничать.

«Когда на тренировке делаешь чистые прокаты, каждый день, без каких-либо проблем, то и на старт выходишь уверенно. А когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей», — сказала спортсменка.

На чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме Загитова завоевала золото.

Ранее было опубликовано фото страшного ожога Загитовой.