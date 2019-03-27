Кириченко покинул пост главного тренера «Уфы»

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Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера «УФА», сообщает РИА «Новости».

По информации на официальном сайте клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Специалист возглавил команду 10 декабря 2018 года после того, как в ноябре стал исполняющим обязанности главного тренера. Под руководством Кириченко «Уфа» победила один раз, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

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На данный момент клуб из Башкортостана занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 очками.

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