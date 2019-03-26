Решение о сохранении бокса в программе ОИ-2020 примут в июне

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о вопросе сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает ТАСС.

По его словам, решение примут на сессии МОК, которая состоится в июне.

С 26 по 28 марта в швейцарской Лозанне проходит очередной исполком организации.

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«Исполком обговорит вопрос Международной ассоциации бокса (AIBA) 28 марта, когда представят промежуточный отчет. Но окончательно решение огласят на июньской сессии», — заявил Адамс.

30 ноября 2018 года года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио.

Ранее болгарский боксер оказался в центре скандала из-за поцелуя журналистки.