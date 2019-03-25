Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/259/11967259/cut-pic905-895x505-92980.jpg">

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:0. Голкипер отразил 21 бросок и стал первой звездой игры.

Реклама

Данный «сухарь» является для россиянина седьмым в текущем сезоне. Этот результат позволили Бобровскому повторить свой рекорд сезона-2016/17. В нынешнем регулярном чемпионате больше шатаутов только в активе вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флери (8).

Всего в этом сезоне российский игрок «Коламбуса» выступил в 56 матчах и одержал 32 победы.

Ранее благодаря голу Анисимова «Чикаго» обыграл «Колорадо».