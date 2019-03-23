Самарин извинился за проваленную короткую программу на чемпионате мира

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Российский фигурист Александр Самарин попросил прощения за провальное выступление в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает «Советский спорт».

Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года сорвал лутц, сделав только два оборота. Позже он потерял равновесие после первого прыжка в каскаде четверной флип плюс двойной тулуп, но сумел не упасть на лед.

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В конечном счете Самарин расположился на 20-й строчке в короткой программе, получив 78,38 балла.

«Я благодарен всем за веру, поддержку. Простите за короткую. Сейчас постарался чуть-чуть подняться», — сказал Самарин после произвольной программы.

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