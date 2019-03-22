Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА «Новости».
Судьи оценили выступление россиян на 83,94 балла. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 88,42 балла и побили мировой рекорд в ритм-танце. Тройку лидеров замыкает еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин (83,10).
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С произвольным танцем дуэты выйдут на лед 23 марта.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию ритм-танца.
Ранее Константинова провела стартовое вбрасывание в игре СКА с «Локомотивом».