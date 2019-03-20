Фролов определился по претензиям к дочери Началовой
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова отрицают, что спортсмен оспаривает права на квартиру скончавшейся певицы Юлии Началовой.
«1 марта 2019 года защита Фролова обратилась в Никулинский районный суд с иском о признании недействительным договора цессии, который был заключен между Началовой и инвестиционной компании», — сказали «МК» в адвокатском бюро.
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Сообщалось, что Фролов выкупил половину квартиру у Началовой за 20 млн рублей. Позднее певица отрицала факт получения денег от хоккеиста.
После смерти Началовой права на квартиру перешли ее 12-летней дочери.
Ранее сообщалось, что ребенок может унаследовать долг матери в 20 млн рублей.