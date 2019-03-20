Фролов определился по претензиям к дочери Началовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/8050451/upload-1980x1280_2_55576b7582e4b-pic905-895x505-41170.jpg">

Адвокаты хоккеиста Александра Фролова отрицают, что спортсмен оспаривает права на квартиру скончавшейся певицы Юлии Началовой.

«1 марта 2019 года защита Фролова обратилась в Никулинский районный суд с иском о признании недействительным договора цессии, который был заключен между Началовой и инвестиционной компании», — сказали «МК» в адвокатском бюро.

Реклама

Сообщалось, что Фролов выкупил половину квартиру у Началовой за 20 млн рублей. Позднее певица отрицала факт получения денег от хоккеиста.

После смерти Началовой права на квартиру перешли ее 12-летней дочери.

Ранее сообщалось, что ребенок может унаследовать долг матери в 20 млн рублей.