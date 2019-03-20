Олимпийский чемпион раскритиковал судейство на ЧМ по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев считает, что Евгении Медведевой и Софье Самодуровой могли поставить более высокие оценки за их выступления в короткой программе на чемпионате мира в японский Сайтаме.

За свой прокат Медведева получила 74,23 балла, а Самодурова — 70,42.

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«Женя очень хорошо выступила. Мне кажется, что ей не засчитали прыжок, а дали недокрут. В остальном, все сделала в великолепном виде. Самодурова откатала хорошо, но судьи, конечно немножко недодали баллов», — цитирует Дмитриева «Спорт-Экспресс».

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