«Спартак» оштрафовали почти на 300 тыс. рублей за матч с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», сообщает ТАСС.

Красно-белым предъявлено денежное взыскание в размере 295 тыс рублей. Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что болельщики столичного клуба активно жгли пиротехнику, а также они скандировали оскорбительные кричалки. Помимо этого они бросали предметы в техническую зону сине-бело-голубых. Также в перерыве игры сам «Спартак» провинился и не отправил футболиста на обязательное интервью.

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Петербургская команда оштрафована на 210 тыс рублей также за использование фанатами пиротехники, оскорбительные скандирования. В дополнение, зрители с трибун сожгли три шарфа «Спартака».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее напавший на Глушакова фанат попросил адрес места встречи с хавбеком.