Коррупционный скандал разгорелся в Японии во время ЧМ по фигурному катанию

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Председатель Олимпийского комитета Японии (JOC) Цунэкадзу Такэда уйдет в отставку в июне в связи с коррупционным скандалом, передает «Советский спорт».

Как сообщает Reuters, функционер подозревается в даче взяток африканским представителям во время выборов столицы летних Олимпийских игр. Столицей соревнований был выбран Токио.

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«Я не считаю, что сделал что-то незаконное. Мне больно, что разгорелся такой шум, но я считаю, что отработать до конца срока — моя обязанность», — заявил Такэда.

Скандал разгорелся на фоне чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что глава НОК Японии хочет отказать от поста члена Международного олимпийского комитета (МОК).