Ведущая сбежала после скандального шоу на канале «Зенита»
Журналистка Мария Командная не оценила формат нового онлайн-канала «Зенита», передает «Советский спорт».
Ведущая отказалась от гонорара за работу на онлайн-канале питерского клуба Z+.
«Зенит» запустили новый онлайн-канал Z+, на котором планируются показы матчей с участием питерского клуба в РПЛ. Командная вела шоу торжественного открытия.
Реклама
«Я отказалась от гонорара в Z+. Было ошибкой принять участие в этом мероприятии. Это не мой формат. Желаю организаторам в итоге создать что-то стоящее», — известила Командная в твиттере.
Журналистка добавила, что вести шоу ее позвали разово. Отработав, она не стала разговаривать ни с кем из клуба, собрала вещи и уехала.
Ранее Сергей Кирьяков заявил, что ожидал большего от «Зенита» в Лиге Европы.