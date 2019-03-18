Ведущая сбежала после скандального шоу на канале «Зенита»

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Журналистка Мария Командная не оценила формат нового онлайн-канала «Зенита», передает «Советский спорт».

Ведущая отказалась от гонорара за работу на онлайн-канале питерского клуба Z+.

«Зенит» запустили новый онлайн-канал Z+, на котором планируются показы матчей с участием питерского клуба в РПЛ. Командная вела шоу торжественного открытия.

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«Я отказалась от гонорара в Z+. Было ошибкой принять участие в этом мероприятии. Это не мой формат. Желаю организаторам в итоге создать что-то стоящее», — известила Командная в твиттере.

Журналистка добавила, что вести шоу ее позвали разово. Отработав, она не стала разговаривать ни с кем из клуба, собрала вещи и уехала.

Ранее Сергей Кирьяков заявил, что ожидал большего от «Зенита» в Лиге Европы.