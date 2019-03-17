Погребняк прокомментировал свое скандальное высказывание о темнокожих игроках

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк высказался о скандале, который разгорелся после его слов о темнокожих игроках в составе сборной России.

В интервью форвард заявил, что его смешит, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.

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«Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Не имею ничего против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Никого не хотел обидеть», — цитирует Погребняка Sport24.

Ранее глава комитета Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев назвал недопустимым высказывание Погребняка про темнокожих игроков.