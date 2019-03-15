Кучеров повторил достижение 12-летней давности

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров смог повторить достижение 12-летней давности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче «Тампы» против «Детройт Ред Уингз» (5:4) Кучеров набрал четыре очка — он забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

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В текущем сезоне российский форвард набрал 115 (35+80) очков в 71 матче. Последний раз в НХЛ такое случалось 12 лет назад, в сезоне-2006/07. Тогда отличился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 120 (36+84) очков в 79 матчах.

Кучеров упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров. Ближайшие преследователи, Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», теперь отстают на 16 очков.

Ранее сообщалось, что Кучеров набрал четыре очка в матче «Тампы» с «Детройтом».