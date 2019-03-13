Аллегри: за какие заслуги меня перестанут критиковать

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Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри недоумевает, почему его работу в клубе продолжают критиковать, передает «Советский спорт».

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Тренер ожила благодарности после разгрома «Атлетико» (3:0) в Лиге чемпионов, но получил совсем не это.

«Критика должна быть проблемой критикующих. Что еще я могу сделать? За пять лет «Ювентус» выиграл четыре и 3/4 Скудетто, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, четыре раза взял Кубок Италии. Что еще вы от меня хотите? Есть те, кто заслуживают критики, но я сделал все возможное. С другой стороны, некоторые выпады в мой адрес даже веселят и учат», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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Специалист напомнил, что в данный момент черно-белые претендуют на трофей Лиги чемпионов.

«Ювентус» — один из фаворитов текущего сезона в Лиге чемпионов. Если бы мы вылетели после такого представления, нам было бы нечего сказать. Но мы прошли дальше», — заключил тренер.

Ранее Джанлуиджи Буффон поздравил «Ювентус» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.