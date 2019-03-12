Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева находится в шаге от нервного срыва

<img src="//img.gazeta.ru/files3/427/11895427/31888498_2025472284440801_2792265020606513152_n-pic905-895x505-70969.jpg">

Телеведущая Лера Кудрявцева находится на грани нервного срыва из-за воспитания ребенка, передает «Советский спорт».

Звезда родила дочь Марию хоккеисту Игорю Макарову летом прошлого года. Практически сразу после родов знаменитая блондинка вышла на работу.

Реклама

Это привело к тому, что из-за большой занятости и частого отсутствия Кудрявцева слишком остро реагирует на все действия дочери.

О своей проблеме она рассказала в фейсбуке.

«Просматриваю мамские форумыкаждую ночь. Прислушиваюсь к себе , потекла крыша уже или нет. У меня паника по любому поводу - у Маши слюни, не поела, не поспала. Я скрытый псих, доводящий себя до бессонницы от каждого действия своего ребенка», — призналась Кудрявцева.

Не удержалась от совета молодой маме ведущая брачного шоу на «Первом канале» «Давай поженимся!» Лариса Гузеева.

«Береги силы на будущее, к 18 годам еще страшнее будет. Маленькие детки– маленькие бедки», – написала Кудрявцевой коллега.

Ранее Вячеслав Фетисов обрушился на избившего жену Марата Башарова.