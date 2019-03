Появилось видео с угрозами Уэстбрука в адрес фаната на матче НБА

Стало известно, что защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук говорил болельщику во время ссоры на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Юта Джаз», сообщает «Советский спорт».

В Сети появилось видео угроз баскетболиста в адрес фаната.

«Я скажу тебе одну вещь: я его изобью, если он еще раз это скажет. Обещаю», — заявил игрок «Оклахомы-Сити» охраннику в первом ряду и сразу переключился на зрителя.

Спортсмен также пригрозил сопровождающей болельщика девушке.

«Я обещаю тебе. Ты думаешь, я шучу. Я клянусь Богу, я клянусь Богом, я тебя изобью. Тебя и твою жену, я вас изобью», — кричал Уэстбрук.

Встреча завершилась победой «Тандера» со счетом 98:89.

