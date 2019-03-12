Экс-президент «Реала» объяснил причину невозвращения Моуринью в клуб
Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему португальский специалист Жозе Моуринью не занял место главного тренера испанской команды, передает «Советский спорт».
Когда стало ясно, что руководство мадридской команды отправит в отставку Сантьяго Солари, то Моуринью назывался основным кандидатом на этот пост. Однако 11 марта «Реал» возглавил Зинедин Зидан, который покинул команду менее года назад.
«Лидеры «Реала» помешали возвращению Моуринью в клуб. Когда он ушел из «Реала», то оставил много проблем. Если бы он вернулся, то добавил бы еще одну.
Я думаю, что возвращение Моуринью стало бы шагом назад для «Реала», так как при нём в клубе было слишком много проблем и противоречий. Моуринью является хорошим тренером, который выиграл много трофеев, но он не нравился лидерам «Реала». Думаю, что это учитывалось при принятии решения.
Что касается возвращения Зидана, то игроки любили его. К тому же он является кумиром фанатов. Зидан играл за «Реал», а затем выиграл с ним три Лиги чемпионов в качестве тренера», — приводит слова Кальдерона Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Солари может остаться в клубной системе «Реала».