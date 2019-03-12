Экс-президент «Реала» объяснил причину невозвращения Моуринью в клуб

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Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, почему португальский специалист Жозе Моуринью не занял место главного тренера испанской команды, передает «Советский спорт».

Когда стало ясно, что руководство мадридской команды отправит в отставку Сантьяго Солари, то Моуринью назывался основным кандидатом на этот пост. Однако 11 марта «Реал» возглавил Зинедин Зидан, который покинул команду менее года назад.

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«Лидеры «Реала» помешали возвращению Моуринью в клуб. Когда он ушел из «Реала», то оставил много проблем. Если бы он вернулся, то добавил бы еще одну.

Я думаю, что возвращение Моуринью стало бы шагом назад для «Реала», так как при нём в клубе было слишком много проблем и противоречий. Моуринью является хорошим тренером, который выиграл много трофеев, но он не нравился лидерам «Реала». Думаю, что это учитывалось при принятии решения.

Что касается возвращения Зидана, то игроки любили его. К тому же он является кумиром фанатов. Зидан играл за «Реал», а затем выиграл с ним три Лиги чемпионов в качестве тренера», — приводит слова Кальдерона Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Солари может остаться в клубной системе «Реала».