Адвокат Кокорина раскрыл подробности ожога ноги игрока

<img src="//img.gazeta.ru/files3/253/12129253/RIAN_5663463.HR-pic905-895x505-16629.jpg">

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как чувствует себя футболист в СИЗО, передает «Спорт-Экспресс».

Игрок получил ожог ноги в результате некачественно проведенной медицинской процедуры. Кокорин потребовал вызвать к нему врача из «Зенита».

Реклама

«Ожог с проникновением в мышечную ткань на одной точке, а на второй только кожные покровы сожжены. Мне незачем врать. Еще нам говорят, что нога немеет, потому что Кокорин сидит и смотрит телевизор. Но почему-то немеет именно та нога, где была операция на колене, а вторая нет. Другие обвиняемые тоже лежат, смотрят телевизор и ни у кого ничего не немеет.

Да и потом, эти спортивные упражнения без контроля и в таком ограниченном количестве и метраже без препаратов, могут только навредить. Поэтому он сейчас максимально осторожно к этому подходит. Это все тоже надо учитывать. Правильно некоторые развитые блогеры говорят, что теперь замначальника ФСИН специалист по восстановлению после травм. У него действительно идет онемение ноги, это очень плохой симптом, потому мы и начали бить тревогу», — заявил адвокат.

Ранее Головин выразил недовольство ходом дела Кокорина и Мамаева.