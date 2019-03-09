Стала известна приблизительная зарплата Моуринью в «Реале»
Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон раскрыл подробности контракта португальского специалиста Жозе Моуринью с командой, передает «Советский спорт».
По информации СМИ, бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» может занять пост Сантьягго Солари уже в ближайшие дни.
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«Я так понимаю, Моуринью поставит подпись под контрактом, рассчитанным до конца этого сезона и еще на три года. По нему он будет зарабатывать £17 млн в год (около €20 млн).
Для Переса Моуринью станет идеальным щитом от нападок СМИ, фанатов и игроков. Но легко не будет. Предполагаю, следующие три месяца будут для «Реала» очень сложными», — написал Кальдерон в колонке газеты i.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» уволит Солари.