Еще один россиянин может стать чемпионом UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов готов выйти в октагон в рамках чемпионского поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, сообщает ТАСС.
Тренер спортсмен Марк Генри заявил, что бой может состояться уже в 2019 году.
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«Забит готов к такому бою. Для этого, конечно, необходимо провести полноценный тренировочный лагерь для подготовки к пятираундовому поединку. Бой со Стивенсом был необходим Забиту, он был достаточно непростым», — отметил Генри.
Магомедшарипов 3 марта одолел американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе.
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