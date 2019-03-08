Семак верит в успех «Зенита» в гостевом матче с «Вильярреалом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о шансах на продолжение борьбы в Лиге Европы после поражения (1:3) в первом матче 1/8 финала турнира от «Вильярреала», передает «Советский спорт».

Он уверен, что возможность на благоприятный исход у сине-бело-голубых есть.

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«Что касается шансов «Зенита» на выход в четвертьфинал Лиги Европы, то это футбол, шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу. Постараемся сделать так, чтобы сыграть лучше и выйти дальше.

Будет ли на руку «Зениту» в борьбе за чемпионство прекращение выступления в Лиге Европы? Не собираемся делить турниры на более или менее важные. Будем готовиться к следующему матчу со всей серьезностью», — цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее «Зенит» пропустил три мяча от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.