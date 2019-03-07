Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете в спортивном ориентировании
Сборная России завоевала золото в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, которая проходит в Красноярске, сообщает ТАСС.
Спортсмены прошли дистанцию за 47 минут 39 секунд. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 1,03 секунды), третьей стала вторая норвежская команда (+1,05).
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий шестого дня Универсиады.
Универсиада-2019. Спортивное ориентирование на лыжах. Спринтерская смешанная эстафета
1. Россия — 47.39.
2. Норвегия-1 — +1,03.
3. Норвегия-2 — +1,05...
8. Россия-2 — +2,13.