Емельяненко обжалует решение суда о своем аресте

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опротестует решение Кисловодского суда, который постановил арестовать его на десять суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

Емельяненко пытается обжаловать вердикт и уже подал соответствующие документы, сообщает «Интерфакс».

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«Жалобу подал сам Емельяненко. Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф», — заявил представитель судебных органов.

1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух транспортных средства.

Ранее россиянин Забит Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.