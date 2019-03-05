Емельяненко обжалует решение суда о своем аресте
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опротестует решение Кисловодского суда, который постановил арестовать его на десять суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.
Емельяненко пытается обжаловать вердикт и уже подал соответствующие документы, сообщает «Интерфакс».
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«Жалобу подал сам Емельяненко. Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф», — заявил представитель судебных органов.
1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух транспортных средства.
Ранее россиянин Забит Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.