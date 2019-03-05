Хавбек «Реала» может перейти в «Ювентус»
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может перейти в туринский «Ювентус», сообщает «Советский спорт».
По информации Tuttosport, «Ювентус» планирует заинтересовать футболиста, который в последнее время редко выходит в основном составе команды на игру. В декабре 2018 года СМИ сообщили, что игрок заинтересован в переходе в туринскую команду.
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При этом итальянская команда планирует выручить с этого трансфера крупную сумму, так как контракт Асенсио рассчитан до 2023 года.
В нынешнем сезоне Асенсио провел 20 матчей, в которых он отметился голом и пятью результативными передачами.
Ранее «Ювентус» обыграл «Наполи».