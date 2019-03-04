Общественная наблюдательная комиссия проведет проверку по ситуации с Кокориным

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Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что организация намерена провести проверку по факту получения форвардом петербургского «Зенита» Александром Кокориным ожогов во время электрофореза в «Бутырке».

«В ближайшее время адвокат Александра Кокорина отправит обращение в адрес комиссии, и мы проведем свою проверку по данному происшествию. Посетим СИЗО и проведем беседы как с руководством изолятора, так и с врачами и самим Кокориным.

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От футболиста планируем получить полное описание ситуации, которая произошла, чтобы быть уверенными во всех деталях ситуации», — цитирует Мельникова «Чемпионат.Com».

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал полученный футболистом ожог во время лечения в Бутырском СИЗО.