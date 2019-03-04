Объявлена дата рассмотрения второго дела в отношении Александра Емельяненко
Рассмотрение административного дела об отказе российского бойца Александра Емельяненко от медицинского освидетельствования на состояние опьянения пройдет 7 марта, передает РИА «Новости».
«Суд 7 марта в 14.30 мск рассмотрит административное дело об отказе Емельяненко от медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — заявил представитель суда.
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1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске за вождение в пьяном виде. На следующий день суд арестовал бойца на десять суток по делу о неповиновении сотруднику правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что бой Емельяненко отменили из-за ареста.