Защита Емельяненко обжалует решение о его аресте
Защита российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко планирует обжаловать решение Кисловодского городского суда о его аресте, передает ТАСС.
О намерении подать апелляцию на решение об аресте на десять суток заявил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.
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«Решение суда об аресте Александра мы обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным», — сказал он.
Суд в Кисловодске решил посадить за решетку на десять суток бойца. Он признан виновным в неповиновении сотруднику полиции.
1 марта Емельяненко задержали после ДТП, с места которого он скрылся. По заявлению сотрудников правопорядка, при задержании боец оказал сопротивление.