Хабибу Нурмагомедову предложили перейти в бокс

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/12020557/MyCollages__5_-pic905-895x505-65249.jpg">

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе организовать поединок по правилам бокса, передает ТАСС.

Глава организации намерен устроить бойцу смешанного стиля (ММА) встречу на ринге.

Реклама

«Мы сделали Хабибу предложение провести боксерский поединок. Дату и другие детали мы не обсуждали», — отметил Кремлев.

На данный момент российский спортсмен отбывает девятимесячную дисквалификацию из-за участия в потасовке после поединка в рамках турнира UFC 229 с ирландцем Конором Макгрегором. По контракту, Нурмагомедов не может участвовать в боях в других контактных видах спорта, пока не выступит еще раз в UFC.

Ранее спарринг-партнера Макгрегора отстранили за драку с Нурмагомедовым.