«Барселона» может сыграть в «Эль-Класико» без ключевого игрока

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес может пропустить дерби с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».

По информации Football Espana, у футболиста наблюдаются проблемы с коленом.

Степень серьезности повреждения пока не определили.

В текущем сезоне 32-летний уругвайский нападающий провел 34 матча в составе каталонцев, оформил 17 голов и отдал восемь голевых передач.

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Каталонцы сыграют ответный матч против «Реала» 27 февраля в 1/2 финала Кубка Испании, а также команды встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес выйдут в составе «Барселоны» на матч ЛЧ с «Лионом».