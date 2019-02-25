«Барселона» может сыграть в «Эль-Класико» без ключевого игрока
Форвард «Барселоны» Луис Суарес может пропустить дерби с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».
По информации Football Espana, у футболиста наблюдаются проблемы с коленом.
Степень серьезности повреждения пока не определили.
В текущем сезоне 32-летний уругвайский нападающий провел 34 матча в составе каталонцев, оформил 17 голов и отдал восемь голевых передач.
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Каталонцы сыграют ответный матч против «Реала» 27 февраля в 1/2 финала Кубка Испании, а также команды встретятся 2 марта в рамках чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что Месси и Суарес выйдут в составе «Барселоны» на матч ЛЧ с «Лионом».