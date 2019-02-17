Главу РФБ Кириленко включили в Зал славы Единой лиги ВТБ

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Президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко включили в Зал славы Единой лиги ВТБ, сообщает РИА «Новости».

По информации на официальном сайте турнира, глава организации пополнил список выдающихся игроков, который был представлен общественности за день до Матча звезд лиги — 16 февраля.

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Напомним, что Матч звезд 2019 года состоится в Москве 17 февраля в 17.00 по московскому времени.

Первыми членами Зала славы стали десять человек, а именно семь игроков и три тренера: Виктор Хряпа, Милош Теодосич (оба – ЦСКА), Эрл Роулэнд (ВЭФ/«Химки»), Грегор Арбет («Калев»), Кит Лэнгфорд («Химки»/УНИКС), Джерри Джонсон («Летувос Ритас»/«Астана»), а также тренеры Этторе Мессина (ЦСКА), Римас Куртинайтис (ВЭФ/«Химки») и Евгений Пашутин (ЦСКА/УНИКС/«Локомотив-Кубань»/«Автодор»).

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что думает про игру «Химок» после смены главного тренера.