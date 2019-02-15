Малкин высказался о своей дисквалификации

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своей дисквалификации за отмашку клюшкой, передает «Советский спорт».

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз». Дисквалификация Малкина рассчитана на одну встречу.

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«Наверное, один матч — нормальное наказание. Я сыграл опасно, высоко поднятой клюшкой. Пытался обратить внимание НХЛ на то, что я не касался его лица, только плеча. Думаю, Раффль «нырнул».

Я пропустил пять матчей из-за проблем с шеей, а Раффль ударил меня сзади, в шею. Конечно, я был недоволен. Оставалось сыграть пять минут, мы вели — 3:0. Знаем, что «Филли» начинают заниматься такой грязью, когда проигрывают. На мой взгляд, он сыграл грязно, а судья никак его не наказал. Этого не понимаю», — цитирует Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Ранее бывший игрок «Питтсбурга» назвал Малкина психом.