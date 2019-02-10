Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy, который прошел в столице Словении Любляне, сообщает «Советский спорт».
22-летняя фигуристка по итогам двух видом программ набрала 188,11 балла За короткую программу она заработала 65,66 балла, а за произвольную — 122,45 балла.
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Второе место осталось еще за одной россиянкой Анастасией Гуляковой (164,43), третью строчку заняла итальянка Мария Пиредда (159,10).
Фигурное катание. Dragon Trophy. Женщины. Итог
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 188,11 балла
2. Анастасия Гулякова — 164,43
3. Мария Пиредда (Италия) — 159,10
Ранее Туктамышева прокомментировала возможное повышение возрастного ценза.