У матери Криштиану Роналду диагностировали рак

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У 64-летней мамы форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру диагностировали рак молочной железы, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, Долореш призналась в проблемах со здоровьем накануне поездки на 35-летие сына в Италию.

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«Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь», — сказала мать Роналду в эфире одного из португальских телеканалов.

Долореш также призналась, что никто из ее родственников не знает об операции.

В 2007 году мама Роналду уже побеждала рак молочной железы. Тогда опухоль была удалена из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.

Ранее сообщалось, что отец девушки капитана сборной Португалии погиб.