Артур Пирожков вызвал на бой Конора Макгрегора

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Российский комик и певец Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, вызвал на поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, передает «РИА Новости».

Он обратился к ирландцу в своем инстаграме. Стоит напомнить, что решением Атлетической комиссии штата Невада Макгрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев за драку после боя на турнире UFC 229, где ирландец уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

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«Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?», — написал Ревва.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову предложили провести боксерский поединок в «Лужниках».