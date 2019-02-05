Джокович отказал Путину из-за миссии стать величайшим

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Отец первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан рассказал о ситуации, которая произошла между его сыном и президентом России Владимиром Путиным, передает «Советский спорт».

Родитель знаменитого теннисиста поделился историей о том, как глава государства обращался к спортсмену.

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«Президент России Владимир Путин приглашал Новака посетить хоккейный матч Россия — США во время Олимпиады в Сочи. Новак играл на турнире в Дубае и не мог приехать. Иногда он слишком занят, ведь его миссия — стать величайшим теннисистом всех времен», — отметил отец первой ракетки мира.

Джокович-младший — первый игрок в истории Мирового тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победивший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров АТР серии «Мастерс».

Ранее сборная России поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса.