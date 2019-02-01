Хабиб Нурмагомедов не станет ведущим казахстанского реалити-шоу

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на появившуюся информацию о том, что он станет одним из ведущего казахстанского экстремального реалити-шоу, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) написал, что ему надоело читать про себя слухи.

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«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете», — написал Нурмагомедов.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Конор Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову предсказали потерю титула чемпиона UFC.