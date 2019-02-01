Передача Бучневича помогла «Нью-Йорку» одолеть «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3. В активе у Мики Зибанежада три гола и результативная передача. Также в составе победителей три очка набрал Матс Цуккарелло и одно — российский легионер Павел Бучневич.

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Защитник проигравшей команды Егор Яковлев отметился заброшенной шайбой.

Эта победа является четвертой для «Рейнджерс» в последних пяти матчах, а «Девилз», напротив, уступили в четвертой встрече из пяти.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вступил в конфликт с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Девилз» (Нью-Джерси) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк)— 3:4 (1:2, 1:0, 2:1)

1:0 – Хишир – 05:10 (5x4)

2:0 – Юханссон (Бойл, Сиверсон) – 16:18 (5x4)

2:1 – Зибанеджад (Хейз) – 19:58 (5x4)

2:2 – Зибанеджад (Цуккарелло, Хейз) – 36:36 (5x4)

2:3 – Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) – 44:43 (5x5)

3:3 – Яковлев (Юханссон, Хишир) – 45:36 (5x5)

3:4 – Зибанеджад (Цуккарелло, Бучневич) – 55:24 (5x5)