Хореограф Орсера раскритиковала работу Тутберидзе
Хореограф группы Брайана Орсера Сандра Безич раскритиковала то, какими методами пользуется российский специалист Этери Тутберидзе при подготовке фигуристок, передает «Советский спорт».
Безич тренирует Евгению Медведеву, которая раньше работала с Тутберидзе. По мнению специалиста, второе место Алины Загитовой на чемпионате Европы вызывает вопросы насчет технической подготовки воспитанников Тутберидзе.
Российский тренер работает с олимпийской чемпионкой Загитовой, а также тренирует Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.
«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся, как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?
Загитовой тяжело, она выросла. Ей уже 16. У каждого бывают неудачные прокаты, но у Алины в глазах не видно комфорта. Тут мы возвращаемся к вопросу о фундаментальной технике. В таком случае, когда тебе сложно, то у тебя есть возможность положиться на эту технику», — заявила Безич.
Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada.