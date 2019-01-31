Хореограф Орсера раскритиковала работу Тутберидзе

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Хореограф группы Брайана Орсера Сандра Безич раскритиковала то, какими методами пользуется российский специалист Этери Тутберидзе при подготовке фигуристок, передает «Советский спорт».

Безич тренирует Евгению Медведеву, которая раньше работала с Тутберидзе. По мнению специалиста, второе место Алины Загитовой на чемпионате Европы вызывает вопросы насчет технической подготовки воспитанников Тутберидзе.

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Российский тренер работает с олимпийской чемпионкой Загитовой, а также тренирует Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную.

«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся, как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?

Загитовой тяжело, она выросла. Ей уже 16. У каждого бывают неудачные прокаты, но у Алины в глазах не видно комфорта. Тут мы возвращаемся к вопросу о фундаментальной технике. В таком случае, когда тебе сложно, то у тебя есть возможность положиться на эту технику», — заявила Безич.

Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada.