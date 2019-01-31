В США поддержали закон об уголовной ответственности за прием допинга

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Сенат и Палата представителей США поддержали закон об уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации Inside the Games, закон назван в честь в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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В этом законе предполагается возможность наказывать за употребление допинга, а также за участие в допинговых схемах сроком до десяти лет тюремного заключения и штрафом в $1 млн. Стоит также отметить, что пострадавшие лица смогут требовать возмещение убытков.

Закон будет действовать на чемпионатах мира по различным видам спорта, а также на Олимпийских играх.

При этом законопроект не нашел одобрения в Международном олимпийском комитете (МОК). По их мнению, если закон будет утвержден, то под уголовный кодекс США могут потенциально попасть все спортсмены, которые выступают на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков многое придумал в деле о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.