Месси вернется в сборную Аргентины

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен вернуться в сборную Аргентины, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Ole, форвард уже обсудил свои намерения с главным тренером команды Лионелем Скалони.

Предполагается, что Месси примет участие в товарищеском матче с Венесуэлой. Игра пройдет 22 марта в Мадриде.

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31-летний Месси взял перерыв в выступлениях за сборную после вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании.