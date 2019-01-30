Месси вернется в сборную Аргентины
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен вернуться в сборную Аргентины, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Ole, форвард уже обсудил свои намерения с главным тренером команды Лионелем Скалони.
Предполагается, что Месси примет участие в товарищеском матче с Венесуэлой. Игра пройдет 22 марта в Мадриде.
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31-летний Месси взял перерыв в выступлениях за сборную после вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании.