Тренера Макгрегора затравили за попытку «заткнуть» Хабиба Нурмагомедова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/12011689/upload-AP_18280207845970-pic905-895x505-75419.jpg">

Диллон Дэнис, тренер и спарринг-партнер ирландского бойца Конора Макгрегора, подвергся нападкам в сети из-за обращения в адрес российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

После вынесения Нурмагомедову девятимесячной дисквалификации Дэнис в своем твиттере написал «заткнись» из-за слов Хабиба о том, что решение Атлетической комиссии штата Невада является политическим. В комментариях под постом начали появляться многочисленные записи, в которых пользователи призывают Дэниса замолчать.

Реклама

«Ты хоть можешь представить, как сильно Хабиб может тебя избить?» — написал Billy.

«Извини, но Хабиб из тебя всю жизнь выбьет», — вменяет ему Hishaam.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выпрыгнул из клетки и устроил потасовку с Дэнисом. Секундант россиянина Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в итоге напали на Макгрегора в октагоне.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде.