Атлантический дивизион проиграл Столичному в Матче звезд НХЛ

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Столичный дивизион одолел Атлантический в полуфинальном Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:4. Самым результативным игроком стал хоккеист победившей сборной Сидни Кросби, набравший три (2+1) очка.

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Российский вратарь Андрей Василевский отразил десять шайб из 13, его соотечественник Никита Кучеров результативными действиями не отметился.

Теперь Столичный дивизион встретится с Центральным в финале турнира.

Ранее Василевский занял второе место на конкурсе мастерства среди вратарей.

Матч звезд НХЛ. Полуфинал

Атлантический дивизион — Столичный дивизион — 4:7 (2:3, 2:4)

0:1 – Кросби (Барзал) – 00:15 (3x3)

0:2 – Джонс (Палмьери, Аткинсон) – 01:56 (3x3)

1:2 – Айкел (Пастрняк) – 02:04 (3x3)

2:2 – Стэмкос (Таварес) – 03:13 (3x3)

2:3 – Джонс – 09:40 (3x3)

3:3 – Скиннер (Пастрняк) – 10:56 (3x3)

4:3 – Таварес (Яндл) – 11:28 (3x3)

4:4 – Кросби (Летанг) – 13:37 (3x3)

4:5 – Летанг – 16:22 (3x3)

4:6 – Ахо (Жиру) – 18:08 (3x3)

4:7 – Аткинсон (Кросби) – 19:14 (3x3)